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    Гулиев: «Бегали туда-сюда, старались, но не создали голевых моментов»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Не получалось забить. Если не в пустые ворота, то практически. Несколько таких моментов не реализовали. Во втором тайме быстро пропустили два, это повлияло психологически. Это не отмазка, нам нужно было собираться перед дерби. Ну да, пропустили на первой минуте тайма… Это не играет никакой роли. Нужно было все равно отыгрываться и выходить вперед.

    Бегали туда-сюда, старались, но не создали голевых моментов при счете 0:2. Много суетились. Мы должны были больше выжимать из себя, больше рубиться. Рубились, но могли еще больше. Другой момент — позволило бы судейство, но все равно. Не говорю, что жалели себя, но могли вступать в борьбу больше и жестче», – Гулиев.

    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • ЦСКА с 40 очками идет третьим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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