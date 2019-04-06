Симеоне: «В 11 матчах у нас семь удалений. Должно быть, мы что-то делаем не так»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 31-го тура Примеры против «Барселоны» (0:2).

На 28-й минуте встречи форвард мадридского клуба Диего Коста получил прямую красную карточку за спор с арбитром.

«В 11 матчах у нас семь удалений. Должно быть, мы что-то делаем не так. Я поговорил с арбитром, и он рассказал мне об одной вещи, про которую Коста сказал мне, что он [Коста] ее не произносил. Другие футболисты говорили разные вещи, и их не удаляли. Мы это видели, и их не удаляли. Но это не оправдывает Косту», – сказал Симеоне.