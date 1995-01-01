Гончаренко: «Мы взвинтили темп во втором тайме, это обеспечило победу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 22-го тура РПл против «Спартака» (2:0).

– Мы с нетерпением ждали этот матч. Очень хорошая игра обеих команд, держала в напряжении. Фортуна могла качнуться в любую сторону. Во втором тайме мы взвинтили темп, и это обеспечило нашу победу.

– Какая сильная сторона «Спартака»? Мы ее не заметили.

– Они знают, что делать, когда теряют мяч. Изъяны в обороне можно найти у любого соперника — нам нужно было ими воспользоваться.

– Откуда выходы один на один спартаковцев в первом тайме?

– Это тоже команда высокого уровня. Конечно, они создавали опасные моменты. Обе команды играли на победу.

– Что сказали в перерыве?

– То же, что и до игры. Не отдавать инициативу, быстро стараться вернуть мяч при потере. Не садиться глубоко в оборону. Важно было исправить и моменты, которые мне очень не нравятся, когда Щенников, Набабкин и Родриго выбивают мяч в аут. Нужно уметь сохранить мяч под давлением и выйти в атаку.

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