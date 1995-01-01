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    Божович – после матча с «Краснодаром»: «Судья должен был дать желтую за симуляцию, но он поставил пенальти»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • На 92-й минуте защитник Тарас Бурлак сфолил на защитнике Уроше Спайиче в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов».
    • Удар реализовал Виктор Классон.

    – В первом тайме у нас были лучшие моменты, два хороших для того, чтобы забить. Но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце.

    Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать.

    Со «Спартаком» не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это «Краснодару», чтобы выигрывать.

    – Что с Корниленко?

    – Он травмировался перед разминкой.

    – Довольны ли вы тем, как команда провела отрезок в большинстве?

    – Нет, мы могли сделать гораздо больше. Но у нас есть пара игроков травмированных, которые даже без тренировки играли. Были вынужденные замены.

    Мы не могли сделать третью замену долго, потому что боялись, что, если кто-то получит травму, останемся в таком количестве, как «Краснодар». У нас была игра два дня назад. Думаю, подсели

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +491

      Валерий1965 18 минут назад

      Играли хорошо. Не повезло. И сколько раз говорил вратарям- стой на месте!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12164

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Ну вот теперь и Краснодар замазан "объективным" судейством.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Агасфер 20 минут назад

      Да ладно,вы были наказаны за трусливый эндшпиль в последние 10 минут матча.

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      Рейтинг: +1420

      владимир миронов 30 минут назад

      А что скажет товарищ VAR ?

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