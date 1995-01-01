Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

На 92-й минуте защитник Тарас Бурлак сфолил на защитнике Уроше Спайиче в своей штрафной.

сфолил на защитнике в своей штрафной. Главный арбитр матча Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов».

Удар реализовал Виктор Классон.

– В первом тайме у нас были лучшие моменты, два хороших для того, чтобы забить. Но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце.

Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать.

Со «Спартаком» не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это «Краснодару», чтобы выигрывать.

– Что с Корниленко?

– Он травмировался перед разминкой.

– Довольны ли вы тем, как команда провела отрезок в большинстве?

– Нет, мы могли сделать гораздо больше. Но у нас есть пара игроков травмированных, которые даже без тренировки играли. Были вынужденные замены.

Мы не могли сделать третью замену долго, потому что боялись, что, если кто-то получит травму, останемся в таком количестве, как «Краснодар». У нас была игра два дня назад. Думаю, подсели