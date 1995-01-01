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    РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве вырвал победу над «Крыльями Советов»

    «Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ.

    Единственный гол в компенсированное время забил полузащитник Виктор Классон с пенальти.

    Последние 20 минут игры хозяева провели в меньшинстве после удаления защитника Сергея Петрова.

    Краснодарцы набрали 41 очко и вышли на второе место в таблице, обойдя «Локомотив». Железнодорожники завтра сыграют с лидером «Зенитом».

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Классон, 90+3 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров. Мартынович, Спайич, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра (Стоцкий, 73), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 67).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Тимофеев, Самедов, Джано, Рабиу (Антон, 58), Зиньковский, Корниленко.

    Предупреждения: Мартынович, 54; Петров, 62 – Тимофеев, 5; Самарджич, 30; Полуяхтов, 64.

    Удаление: Петров, 71 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +16398

      oyabun 25 секунд назад

      С победой Краснодар! Игра неожиданно выдалась тяжелой, Крылья очень хорошо играли, даже удаление было против хозяев, но не сдались, молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2836

      александр п 5 минут назад

      Футбольный бог помог Краснодару, он не мог проигнорировать такую поддержку зрителей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3951

      84aivengo 9 минут назад

      да уж... то 5:0,то такое... с победой !! и ЦСКА сегодня победы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Вальдемар IV 9 минут назад

      олени а если бы не пенка, так ползать с игравшем на неделе аутсайдером?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19231

      portero 10 минут назад

      Краснодар с победой!
      тяжко было

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1912

      Fan Loko mik 11 минут назад

      Краснодар с победой!

      3
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