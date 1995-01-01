РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве вырвал победу над «Крыльями Советов»

«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ.

Единственный гол в компенсированное время забил полузащитник Виктор Классон с пенальти.

Последние 20 минут игры хозяева провели в меньшинстве после удаления защитника Сергея Петрова.

Краснодарцы набрали 41 очко и вышли на второе место в таблице, обойдя «Локомотив». Железнодорожники завтра сыграют с лидером «Зенитом».

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Классон, 90+3 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров. Мартынович, Спайич, Скопинцев, Каборе, Газинский, Перейра (Стоцкий, 73), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Тимофеев, Самедов, Джано, Рабиу (Антон, 58), Зиньковский, Корниленко.

Предупреждения: Мартынович, 54; Петров, 62 – Тимофеев, 5; Самарджич, 30; Полуяхтов, 64.

Удаление: Петров, 71 – нет.

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