Гвардиола: «Достижения «Сити» нельзя сравнить с треблом «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команду нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед», который выиграл АПЛ, Кубок Англии и межконтинентальный кубок в сезоне-1998/99.

«Мне очень любопытно, когда команда добилась успеха, что послужило причиной этому, почему это произошло и что они сделали. Понятно, что выиграть требл не так просто. Это произошло в Германии [c 2013-го по 2016 год испанец возглавлял «Баварию»]. Я приехал туда через год после того, как требл удался Юппу Хайнкесу.

Мне нравится знать, как они это делали. И каждый раз, когда я смотрю на такие большие вопросы, это всегда тяжело.

Всегда бывают моменты, когда вам везет, и наличие хороших исполнителей может помочь команде добиться успеха. Но я не могу сравнить нас с тем, что сделали «Юнайтед». Они добились того, чего не удалось нам», – сказал Гвардиола.