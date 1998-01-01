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    Гвардиола: «Достижения «Сити» нельзя сравнить с треблом «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команду нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед», который выиграл АПЛ, Кубок Англии и межконтинентальный кубок в сезоне-1998/99.

    «Мне очень любопытно, когда команда добилась успеха, что послужило причиной этому, почему это произошло и что они сделали. Понятно, что выиграть требл не так просто. Это произошло в Германии [c 2013-го по 2016 год испанец возглавлял «Баварию»]. Я приехал туда через год после того, как требл удался Юппу Хайнкесу.

    Мне нравится знать, как они это делали. И каждый раз, когда я смотрю на такие большие вопросы, это всегда тяжело.

    Всегда бывают моменты, когда вам везет, и наличие хороших исполнителей может помочь команде добиться успеха. Но я не могу сравнить нас с тем, что сделали «Юнайтед». Они добились того, чего не удалось нам», – сказал Гвардиола.

    • В этом сезоне «Сити» уже выиграл Кубок лиги.
    • Команда Гвардиолы идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.
    • Также «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале Кубка Англии и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +578

      MU-fanatic 10 минут назад

      вообще нельзя сравнивать ту эпоху с этой!))хотя бы потому,что не было раньше такого бюджета для покупки игроков,бились раньше до потери пульса и защита у команд была куда надежнее чем сейчас!!!

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