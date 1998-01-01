Гвардиола: «Достижения «Сити» нельзя сравнить с треблом «МЮ»

вообще нельзя сравнивать ту эпоху с этой!))хотя бы потому,что не было раньше такого бюджета для покупки игроков,бились раньше до потери пульса и защита у команд была куда надежнее чем сейчас!!!
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команду нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед», который выиграл АПЛ, Кубок Англии и межконтинентальный кубок в сезоне-1998/99.
«Мне очень любопытно, когда команда добилась успеха, что послужило причиной этому, почему это произошло и что они сделали. Понятно, что выиграть требл не так просто. Это произошло в Германии [c 2013-го по 2016 год испанец возглавлял «Баварию»]. Я приехал туда через год после того, как требл удался Юппу Хайнкесу.
Мне нравится знать, как они это делали. И каждый раз, когда я смотрю на такие большие вопросы, это всегда тяжело.
Всегда бывают моменты, когда вам везет, и наличие хороших исполнителей может помочь команде добиться успеха. Но я не могу сравнить нас с тем, что сделали «Юнайтед». Они добились того, чего не удалось нам», – сказал Гвардиола.
- В этом сезоне «Сити» уже выиграл Кубок лиги.
- Команда Гвардиолы идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.
- Также «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале Кубка Англии и в четвертьфинале Лиги чемпионов.