Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «Удачи, моя любовь». Промес поддержал «Спартак» перед матчем с ЦСКА

    Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», пожелал удачи москвичам в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Удачи, моя любовь», – написал футболист в сторис в инстаграме.

    • Голландец защищал цвета красно-белых с 2014-го по 2018 год, провел в их составе 135 игр, забил 66 голов и помог команде выиграть РПЛ в сезоне-2016/17.
    • Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • После 21-го тура команда Олега Кононова занимает пятое место в таблице и отстает от красно-синих на одно очко.
    • В последних двух матча «Спартак» побеждал ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 и 3:0.

    Источник: Инстаграм Квинси Промеса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru