«Удачи, моя любовь». Промес поддержал «Спартак» перед матчем с ЦСКА

Я лублу тибя,Грыгорий!
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», пожелал удачи москвичам в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Удачи, моя любовь», – написал футболист в сторис в инстаграме.
- Голландец защищал цвета красно-белых с 2014-го по 2018 год, провел в их составе 135 игр, забил 66 голов и помог команде выиграть РПЛ в сезоне-2016/17.
- Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- После 21-го тура команда Олега Кононова занимает пятое место в таблице и отстает от красно-синих на одно очко.
- В последних двух матча «Спартак» побеждал ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 и 3:0.