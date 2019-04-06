L’Equipe: Депай может заменить Мане в «Ливерпуле»

Что за бред, есть люди и по сильнее голландца, который показывает не стабильную игру, да и которого через матч от тренировок с первым составом отстраняют
«Ливерпуль» интересуется нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.
Как сообщает Metro со ссылкой на L’Equipe, английский клуб рассматривает голландца как потенциальную замену Садио Мане. Ранее появилась информация, что на сенегальца претендует «Реал».
- «Лион» приобрел 25-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года за 16 миллионов евро.
- Контракт форварда рассчитан до лета 2021 года.
- В текущем сезоне Депай провел за лионскую команду 39 матчей, забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt стоимость нападающего составляет 50 миллионов евро.