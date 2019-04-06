L’Equipe: Депай может заменить Мане в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

Как сообщает Metro со ссылкой на L’Equipe, английский клуб рассматривает голландца как потенциальную замену Садио Мане. Ранее появилась информация, что на сенегальца претендует «Реал».