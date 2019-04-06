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    L’Equipe: Депай может заменить Мане в «Ливерпуле»

    «Ливерпуль» интересуется нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

    Как сообщает Metro со ссылкой на L’Equipe, английский клуб рассматривает голландца как потенциальную замену Садио Мане. Ранее появилась информация, что на сенегальца претендует «Реал».

    • «Лион» приобрел 25-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года за 16 миллионов евро.
    • Контракт форварда рассчитан до лета 2021 года.
    • В текущем сезоне Депай провел за лионскую команду 39 матчей, забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
    • По оценке Transfermarkt стоимость нападающего составляет 50 миллионов евро.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4852

      Skull_Boy 1 час назад

      Что за бред, есть люди и по сильнее голландца, который показывает не стабильную игру, да и которого через матч от тренировок с первым составом отстраняют

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