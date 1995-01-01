«Реал» хочет купить у «Ливерпуля» Мане

Мане слишком ключевая фигура для Ливера, они скорее продадут Салаха или Фирмино, но не Мане.
«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Садио Мане.
По информации France Football, в команде сенегальца хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Как сообщает источник, француз планировал приобрести хавбека еще прошлым летом, но трансфер не состоялся из-за ухода специалиста из «Реала».
- В этом сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт 26-летнего игрока рассчитан до июля 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 85 миллионов евро.