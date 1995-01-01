Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Реал» хочет купить у «Ливерпуля» Мане

    «Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Садио Мане.

    По информации France Football, в команде сенегальца хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Как сообщает источник, француз планировал приобрести хавбека еще прошлым летом, но трансфер не состоялся из-за ухода специалиста из «Реала».

    • В этом сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт 26-летнего игрока рассчитан до июля 2023 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 85 миллионов евро.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +308

      Platon Faustov 1 час назад

      Мане слишком ключевая фигура для Ливера, они скорее продадут Салаха или Фирмино, но не Мане.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      САНЁК17 4 часа назад

      Лучше не верит новости про Реал до закрытье летнее ТО,они вес мир хочет подписать,если читать сми каждый день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 5 часов назад

      Х у й вам а не Мане

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60483

      zigbert 5 часов назад

      Вряд ли Ливерпуль захочет его отдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1065

      ivan-football-fan 7 часов назад

      Мане Манит)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Мане конечно топ, реала надо слева усилять

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru