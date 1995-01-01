«Реал» хочет купить у «Ливерпуля» Мане

«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Садио Мане.

По информации France Football, в команде сенегальца хочет видеть главный тренер Зинедин Зидан. Как сообщает источник, француз планировал приобрести хавбека еще прошлым летом, но трансфер не состоялся из-за ухода специалиста из «Реала».