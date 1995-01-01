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    Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в марте

    Московский «Локомотив» подвел итоги опроса, в котором определялся лучший игрок команды по итогам марта.

    Первое место занял полузащитник Антон Миранчук, который набрал 66 процентов голосов.

    23-летний футболист опередил вратаря Гилерме (19,3%), хавбека Дмитрия Баринова (6,9%), нападающего Джефферсона Фарфана (5,5%) и защитника Бенедикта Хеведеса (2,2%).

    В марте Антон Миранчук сыграл пять матчей в составе «Локомотива» и забил четыре гола. Два из них принесли победы команде над «Краснодаром» и «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4838

      KLIM777 1 час назад

      странно, что не судья лучший игрок

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