Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в марте

Московский «Локомотив» подвел итоги опроса, в котором определялся лучший игрок команды по итогам марта.

Первое место занял полузащитник Антон Миранчук, который набрал 66 процентов голосов.

23-летний футболист опередил вратаря Гилерме (19,3%), хавбека Дмитрия Баринова (6,9%), нападающего Джефферсона Фарфана (5,5%) и защитника Бенедикта Хеведеса (2,2%).

В марте Антон Миранчук сыграл пять матчей в составе «Локомотива» и забил четыре гола. Два из них принесли победы команде над «Краснодаром» и «Динамо».