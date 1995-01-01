Daily Star: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла и сосредоточится на покупке трех молодых англичан

Походу Бейлу в Китай пора)
«Манчестер Юнайтед» не будет покупать летом вингера «Реала» Гарета Бэйла, сообщает Daily Star.
По информации источника, манкунианский клуб решил отказаться от кандидатуры 29-летнего валлийца в пользу трех молодых англичан.
Речь идет о защитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе, нападающем дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо и форварде «Челси» Каллуме Хадсоне-Одои.
Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Райса в 35 миллионов евро, 19-летнего Санчо – в 80 миллионов, 18-летнего Хадсона-Одои – в 25 миллионов.