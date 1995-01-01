Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Daily Star: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла и сосредоточится на покупке трех молодых англичан

    «Манчестер Юнайтед» не будет покупать летом вингера «Реала» Гарета Бэйла, сообщает Daily Star.

    По информации источника, манкунианский клуб решил отказаться от кандидатуры 29-летнего валлийца в пользу трех молодых англичан.

    Речь идет о защитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе, нападающем дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо и форварде «Челси» Каллуме Хадсоне-Одои.

    Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Райса в 35 миллионов евро, 19-летнего Санчо – в 80 миллионов, 18-летнего Хадсона-Одои – в 25 миллионов.

    Источник: Daily Star

    Ежедневная таблоидная газета, выходящая в Великобритании с 1978 года

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      professor13 12 минут назад

      Походу Бейлу в Китай пора)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66567

      Рубик Докоян 42 минуты назад

      Логично, только на этих двух нападающих много охотников и серьёзных конкурентов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru