Клопп: «Люди хотят, чтобы мы играли как «Манчестер Сити», но у нас свой футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Саутгемптоном» (3:1) в 33-м туре чемпионата Англии.

Нападающий Мохамед Салах на 80-й минуте сделал счет 2:1, хавбек Джордан Хендерсон шесть минута спустя забил третий мяч.

«Кое-кому из парней завтра потребуются специальные процедуры. Мы выступили не на самом высоком уровне, но в этом матче речь шла больше о борьбе.

Люди хотят, чтобы мы играли как в «Манчестер Сити». Но мы не способны на это и можем играть только в свой футбол.

У нас теперь 82 очка. Очень много для такого сумасшедшей лиги. Я действительно горд. Невероятно.

Сезон складывается тяжело для всех – для попадания в Лигу чемпионов надо набрать 70-75, для победы в чемпионате – от 90.

Мы по-прежнему участвуем в гонке, и это отлично», – цитирует немца BBC.