Клопп: «Люди хотят, чтобы мы играли как «Манчестер Сити», но у нас свой футбол»

Завтра у мс кубок какой 33 тур...
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Саутгемптоном» (3:1) в 33-м туре чемпионата Англии.
Нападающий Мохамед Салах на 80-й минуте сделал счет 2:1, хавбек Джордан Хендерсон шесть минута спустя забил третий мяч.
«Кое-кому из парней завтра потребуются специальные процедуры. Мы выступили не на самом высоком уровне, но в этом матче речь шла больше о борьбе.
Люди хотят, чтобы мы играли как в «Манчестер Сити». Но мы не способны на это и можем играть только в свой футбол.
У нас теперь 82 очка. Очень много для такого сумасшедшей лиги. Я действительно горд. Невероятно.
Сезон складывается тяжело для всех – для попадания в Лигу чемпионов надо набрать 70-75, для победы в чемпионате – от 90.
Мы по-прежнему участвуем в гонке, и это отлично», – цитирует немца BBC.
- Салах забил 50-й гол за красных в АПЛ, став 8 игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. Египтянин прервал безголевую серию из 8 матчей, которая началась в феврале.
- «Манчестер Сити» с 80 очками опустился на 2 место. У команды Хосепа Гвардиолы матч в запасе.