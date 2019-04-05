Симеоне: «Последние 2-3 года «Барселона» считала главным соперником именно «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед завтрашним матчем с «Барселоной» (31-й тур Примеры).

– Что вам стоит сделать, чтобы сохранить шансы на чемпионство?

– Я думаю только о матче. Думать о большем было бы глупостью, ведь мы отстаем от «Барселоны» на восемь очков. Это разговоры ради разговоров. Что действительно может приблизить нас к цели – это победа в завтрашней игре.

Мне нравится думать, что в течение последних двух-трех лет «Барселона» считала главным соперником именно нас. Это много говорит об эффективности нашей работы.