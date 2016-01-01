Пеле – после госпитализации: «Антибиотики работают, обследования в порядке. Я снова готов играть!»

Трехкратный чемпион мира Пеле прокомментировал состояние здоровья.
В ночь со 2-го на 3-е апреля бразилец был госпитализирован с повышенной температурой.
«Спасибо вам всем за вашу любовь! Антибиотики работают, результаты обследований в полном порядке.
Мне уже намного лучше. Думаю, я снова готов играть!» – написал 78-летний бразилец в твиттере.
- Пеле забил 504 гола в 496 играх за «Сантос» в течение 18-ти сезонов. За сборную Бразилии забил 77 раз в 92 матчах.
- ФИФА признала экс-нападающего лучшим игроком 20-го века и включила в символическую сборную всех чемпионатов мира.