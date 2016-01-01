Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Пеле – после госпитализации: «Антибиотики работают, обследования в порядке. Я снова готов играть!»

    Трехкратный чемпион мира Пеле прокомментировал состояние здоровья.

    В ночь со 2-го на 3-е апреля бразилец был госпитализирован с повышенной температурой.

    «Спасибо вам всем за вашу любовь! Антибиотики работают, результаты обследований в полном порядке.

    Мне уже намного лучше. Думаю, я снова готов играть!» – написал 78-летний бразилец в твиттере.

    • Пеле забил 504 гола в 496 играх за «Сантос» в течение 18-ти сезонов. За сборную Бразилии забил 77 раз в 92 матчах.
    • ФИФА признала экс-нападающего лучшим игроком 20-го века и включила в символическую сборную всех чемпионатов мира.

    Источник: Твиттер Пеле

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru