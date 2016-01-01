Пеле – после госпитализации: «Антибиотики работают, обследования в порядке. Я снова готов играть!»

Трехкратный чемпион мира Пеле прокомментировал состояние здоровья.

В ночь со 2-го на 3-е апреля бразилец был госпитализирован с повышенной температурой.

«Спасибо вам всем за вашу любовь! Антибиотики работают, результаты обследований в полном порядке.

Мне уже намного лучше. Думаю, я снова готов играть!» – написал 78-летний бразилец в твиттере.