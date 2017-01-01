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    Гол Лонга – 5000-й пропущенный «Ливерпулем» в высших дивизионах Англии

    «Ливерпуль» играет на выезде с «Саутгемптоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии (0:1, 25-я минута).

    На девятой минуте счет открыл нападающий хозяев Шейн Лонг.

    Гол стал для красных 5000-м пропущенным за всю историю выступлений в высших дивизионах Англии.

    Первый гол в ворота мерсисайдцев забил игрок «Блэкберна» Кумб Холл в сентябре 1894 года.

    • В случае победы команда Юргена Клоппа возглавит чемпионскую гонку. У «Манчестер Сити», который сейчас лидирует с отрывом в 1 очко, останется игра в запасе.
    • Следить за событиями матча на «Сэнт Мери» можно здесь.

    Источник: OptaJoe

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