Гол Лонга – 5000-й пропущенный «Ливерпулем» в высших дивизионах Англии

«Ливерпуль» играет на выезде с «Саутгемптоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии (0:1, 25-я минута).

На девятой минуте счет открыл нападающий хозяев Шейн Лонг.

Гол стал для красных 5000-м пропущенным за всю историю выступлений в высших дивизионах Англии.

Первый гол в ворота мерсисайдцев забил игрок «Блэкберна» Кумб Холл в сентябре 1894 года.