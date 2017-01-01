Гол Лонга – 5000-й пропущенный «Ливерпулем» в высших дивизионах Англии

«Ливерпуль» играет на выезде с «Саутгемптоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии (0:1, 25-я минута).
На девятой минуте счет открыл нападающий хозяев Шейн Лонг.
Гол стал для красных 5000-м пропущенным за всю историю выступлений в высших дивизионах Англии.
Первый гол в ворота мерсисайдцев забил игрок «Блэкберна» Кумб Холл в сентябре 1894 года.
- В случае победы команда Юргена Клоппа возглавит чемпионскую гонку. У «Манчестер Сити», который сейчас лидирует с отрывом в 1 очко, останется игра в запасе.
- Следить за событиями матча на «Сэнт Мери» можно здесь.