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    Влашич: «Любимый гол за ЦСКА – «Спартаку». По приезде мне сразу стали говорить об этом матче»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал свой любимый гол после перехода из «Эвертона» на правах аренды.

    «Мой любимый гол за ЦСКА? «Спартаку»! В той игре было столько энергии. И поддержка болельщиков.

    Я приехал в команду в августе, и все сразу стали говорить мне об этом матче. Все говорили: «Да, вот это будет игра!» Было супер забить в таком матче», – сказал хорват в интервью клубной пресс-службе.

    В сентябре московские команды сыграли вничью 1:1 в 8-м туре чемпионата. Мяч стал для 21-летнего Влашича первым в Премьер-лиге.

    • 6 апреля «Спартак» и ЦСКА встретятся на «Открытие Арене» в рамках 22-го тура.
    • Команды Олега Кононова и Виктора Гончаренко занимают 5 и 4 места соответственно.
    • Аренда Влашича рассчитана до конца сезона. У него 8 голов и 4 ассиста в 24 играх.

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    Источник: Официальный инстаграм ЦСКА

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    05.04.2019 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 апреля 2019, 09:50

      По части бахвальства перед матчем команды равны.Остальное увидим вечером.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 апреля 2019, 23:53

      А ведь с Цска мы последнее время играем довольно удачно.Надеюсь традиция не изменится.

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      Рейтинг: +28517

      JTherry 5 апреля 2019, 22:16

      можно бесконечно смотреть как течет вода в реке, как горит огонь в камине... как вынимает мячи из ворот Акинфеев))) наши любимые голы - в ворота Игоряна!!!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > JTherry 6 апреля 2019, 09:49

      Ты на какой позиции играешь в "Спартаке"? А-а,вспомнил:Мухой на рогах вола!!!

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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Агасфер 6 апреля 2019, 10:10

      я тоже вспомнил тебя, муха, сидевшая на хвосте вола)) а по поводу бахвальства - ты прав, все увидим вечером... но традиция последних лет не должна измениться, я так думаю

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