РФС: «Fan ID – затратное мероприятие, можно потерять болельщиков. Система вряд ли появится в следующем сезоне»

«Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем.
Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы.
Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне – очень мало времени на это», – сказал Маркин.
- Информация о возможном введении системы идентификации болельщиков появилась в ноябре 2017 года.
- «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет», – поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
- В августе 2018 года болельщики «Спартака» и «Локомотива» выступили против Fan ID.