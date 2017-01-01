РФС: «Fan ID – затратное мероприятие, можно потерять болельщиков. Система вряд ли появится в следующем сезоне»

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал ситуацию с возможным внедрением системы Fan ID в российском футболе.

«Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем.

Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы.

Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне – очень мало времени на это», – сказал Маркин.