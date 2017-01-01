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    РФС: «Fan ID – затратное мероприятие, можно потерять болельщиков. Система вряд ли появится в следующем сезоне»

    Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал ситуацию с возможным внедрением системы Fan ID в российском футболе.

    «Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем.

    Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы.

    Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне – очень мало времени на это», – сказал Маркин.

    • Информация о возможном введении системы идентификации болельщиков появилась в ноябре 2017 года.
    • «Народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет», – поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
    • В августе 2018 года болельщики «Спартака» и «Локомотива» выступили против Fan ID.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      klim2m 13 минут назад

      На чм мне сделали этот паспорт ровно за 5 мин вроде быстро ))) но вот кто будет оплачивать это работу в рпл? клубы да оно им и на не надо там и так денег не ахти ))

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      Рейтинг: +3671

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Дело вовсе не в том что это затратное мероприятие. Народ и так трудно на трибуны загнать, а тут ещё и такой геморрой подвезут. Для владельцев абонентов это может не заставит напрягаться, но для рядового Кузьмича это будет не очень удобно. Ради 2-3 походов на мяч или шайбу надо будет проходить регистрации всякие? А потом ещё и ехать куда-то за этим паспортом. Я бы болт положил на поход на данные мероприятия...
      И да, домой по паспорту не ходят.
      Ну и так, вспомнилось кое-что: "В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
      — Ты кто такой? — закричала она.
      — А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!
      Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:
      — Держите его! Держите! У него нет паспорта!"

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