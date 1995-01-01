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    «Милан» выиграл у «Ювентуса» только одну из последних 12 игр в Серии А. Остальные он проиграл

    «Ювентус» завтра примет «Милан» в матче 31-го тура Серии А.

    Из последних 12-ти встреч с туринцами в чемпионате Италии красно-черным удалось выиграть только одну. Произошло это 22 октября 2016 года: миланцы победили со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Мануэля Локателли.

    Всего в последних 12-ти матчах с «Ювентусом» в Серии А «Милан» потерпел 11 поражений.

    • Игра «Ювентус» – «Милан» состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После 30-ти туров туринцы лидируют в турнирной таблице. Миланцы идут на четвертом месте и отстают на 29 очков.

    Источник: Opta

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