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    Азмун: «Нет молодых футболистов, которым успех не кружит голову. Я тоже потерялся»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как он отнесся к словам главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева о своей склонности к звездной болезни, сказанных специалистом несколько лет назад.

    Ранее иранец работал с Бердыевым в казанском клубе и «Ростове».

    «Он говорил то, что было. Я никогда не обижаюсь на правду. Я воспринял его слова правильно. Это помогло мне прогрессировать как личности. Хотя я понимаю, что Курбан Бекиевич сказал это специально, чтобы воздействовать на меня.

    Мне кажется, нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте. Наверное, я тоже тогда потерялся. Его слова пошли на пользу. Чтобы чего-то достичь в спорте, надо контролировать себя», – сказал Азмун.

    • 24-летний футболист перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале этого года.
    • В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев и казанцев 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5519

      FanatSerj 34 минуты назад

      Ага помню по Ростову как только на акценте начал по Ростову рассекать так и забивать стал меньше ))))

      1
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      Рейтинг: +17375

      афоня72 49 минут назад

      Да теперь то пора повзрослеть!

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