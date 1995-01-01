Азмун: «Нет молодых футболистов, которым успех не кружит голову. Я тоже потерялся»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как он отнесся к словам главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева о своей склонности к звездной болезни, сказанных специалистом несколько лет назад.

Ранее иранец работал с Бердыевым в казанском клубе и «Ростове».

«Он говорил то, что было. Я никогда не обижаюсь на правду. Я воспринял его слова правильно. Это помогло мне прогрессировать как личности. Хотя я понимаю, что Курбан Бекиевич сказал это специально, чтобы воздействовать на меня.

Мне кажется, нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте. Наверное, я тоже тогда потерялся. Его слова пошли на пользу. Чтобы чего-то достичь в спорте, надо контролировать себя», – сказал Азмун.