Зидан – об Азаре: «Я всегда ценил его. Это фантастический игрок»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему всегда нравился полузащитник «Челси» Эден Азар.

Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в мадридский клуб этим летом.

«Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился.

Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – сказал Зидан.