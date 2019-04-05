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    Зидан – об Азаре: «Я всегда ценил его. Это фантастический игрок»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему всегда нравился полузащитник «Челси» Эден Азар.

    Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в мадридский клуб этим летом.

    «Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился.

    Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – сказал Зидан.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • Всего 28-летний игрок провел за лондонцев 341 матч, забил 106 голов и сделал 87 результативных передач.
    • В составе синих хавбек дважды выиграл АПЛ и победил в Лине Европы.
    • Стоимость Азара, по данным Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.
    • Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до июля 2020 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      AtticusFinch 54 минуты назад

      Он тебе Зинедин, и в подмётки не годится)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12139

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравляем Азара с переходом в Реал.

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