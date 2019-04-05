Зидан – об Азаре: «Я всегда ценил его. Это фантастический игрок»

Он тебе Зинедин, и в подмётки не годится)))
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему всегда нравился полузащитник «Челси» Эден Азар.
Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в мадридский клуб этим летом.
«Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился.
Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – сказал Зидан.
- Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
- Всего 28-летний игрок провел за лондонцев 341 матч, забил 106 голов и сделал 87 результативных передач.
- В составе синих хавбек дважды выиграл АПЛ и победил в Лине Европы.
- Стоимость Азара, по данным Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.
- Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до июля 2020 года.