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    Бартомеу: «Месси – человек одного клуба. Мы хотим, чтобы он всегда был в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что в ближайшее время каталонцы собираются провести переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

    По словам руководителя сине-гранатовых, он не хочет, чтобы аргентинец когда-либо уходил из клуба.

    «Мы хотим, чтобы у него была действительно долгая карьера, поэтому мы можем продолжать получать от него удовольствие. Лионелю удалось сломать границы. Все восхищаются им, и фанаты соперников аплодируют ему на других стадионах.

    Мы хотели бы обновить его контракт. Он молод, вы можете видеть это [по его выступлениям], и у него еще есть два года по текущему соглашению. Он всегда совершенствуется, всегда изобретает. Я считаю, у него впереди еще много лет. В ближайшие месяцы мы сядем с ним, чтобы обсудить его многолетнее будущее в «Барселоне».

    Месси – человек одного клуба. Это больше, чем то, что он делает на поле. Его отношения с «Барселоной» будут длиться вечно. Я использую пример Пеле, который всегда играл в «Сантосе». Мы хотим, чтобы Месси всегда был в «Барселоне», будь то в роли игрока или какой-нибудь другой должности [когда завершит карьеру].

    Месси полностью изменил значение «Барселоны»: наш клуб остается на высшем уровне с точки зрения результатов, побеждает в лучших турнирах и пытается выиграть в каждом сезоне.

    Месси хорошо знает свое тело. В тот день, когда он посчитает, что не сможет прибавить [так как он хочет], он уйдет. [Мы должны] подготовиться к будущему. Лео Месси – наш лидер, он лучший футболист в мире, он играет за нас, делает это фантастически, но мы знаем, что это не будет продолжаться вечно.

    Возможно, через три, четыре или пять лет Месси скажет: «Хорошо, я прекращаю играть в футбол». Таким образом, мы готовим наш клуб к будущему, ко времени после Лионеля. Потому что мы хотели бы оставаться топ-клубом и после его ухода. Так что это способ работать, инвестировать, и также рисковать.

    Мы инвестируем в молодых игроков, в доморощенных игроков из академии, а также в привлечение игроков из других клубов просто, чтобы сохранить этот уровень превосходства», – сказал Бартомеу.

    • Месси выступает за «Барселону» с 2005 года.
    • 31-летний футболист провел за каталонскую команду 676 матчей, забил 594 гола и сделал 238 результативных передач.
    • В составе сине-гранатовых форвард девять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза – Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины Месси дошел до финала ЧМ-2014.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +911

      Александр52 8 минут назад

      Думаю, Месси реальный хозяин Барсы, а Бартомеу временно назначенный, и у них хороший тендем.

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