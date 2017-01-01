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    Бистрович: «ЦСКА сильнее по сравнению с прошлым матчем против «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об ожиданиях перед дерби со «Спартаком».

    «Нам нужно восстановиться после прошедшей игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби все будет как надо», – сказал хорватский полузащитник.

    Матч состоится в субботу, шестого апреля, в 19:00 по московскому времени.

    • ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место чемпионата России.
    • «Спартак» отстает на один балл.
    • Во встрече первого круга команды поделили очки – 1:1.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2651

      Агасфер 32 минуты назад

      Если опять будешь давать простые пасы в никуда.и махать мимо ворот,то никакая "сила" вам не поможет-продуете.И Гончар опять скажет,что такая "барселона" ему,великому тренеру,не нужна.В смысле,он при поражениях и ничьих ни при чём.

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      Рейтинг: +66290

      Рубик Докоян 1 час назад

      Завтра увидим кто в игре сильнее, везучей или команды миром разойдутся. Поставил в батле 1:1 как и на Локо-Зенит.

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      Рейтинг: +399

      Фанат Рубина > Рубик Докоян 40 минут назад

      да пусть будет ничья в обоих матчах, чтобы краснодар был чемпионом по итогу..
      долой эти московские и газпромовское гавно

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      Рейтинг: +66290

      Рубик Докоян > Фанат Рубина 33 минуты назад

      Да, мне по барабану кто будет чемпионом. Пусть это будет сильнейший и кто демонстрирует интересную, яркую и качественную игру. Я играл в футбол, а теперь болею за него. Победит Зенит, буду рад за Семака. Может тогда у него будет больше возможностей для дальнейшей работы и не так зависеть от митрофанушек как сейчас. Выиграют другие на радость своим болельщикам, посмотрим на их праздник со стороны. Пусть только играют, а не отбывают номер во внутреннем чемпионате и в еврокубках.

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      Рейтинг: +2651

      Агасфер > Фанат Рубина 30 минут назад

      Что же тогда "Рубин" из себя являет??? Команда из города,где в бассейн,временно переоборудованный в футбольное поле,ходит 3 тысячи смельчаков?

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      Рейтинг: +4069

      prezent2017 1 час назад

      Спам, дави!

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