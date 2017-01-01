Бистрович: «ЦСКА сильнее по сравнению с прошлым матчем против «Спартака»

Если опять будешь давать простые пасы в никуда.и махать мимо ворот,то никакая "сила" вам не поможет-продуете.И Гончар опять скажет,что такая "барселона" ему,великому тренеру,не нужна.В смысле,он при поражениях и ничьих ни при чём.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об ожиданиях перед дерби со «Спартаком».
«Нам нужно восстановиться после прошедшей игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби все будет как надо», – сказал хорватский полузащитник.
Матч состоится в субботу, шестого апреля, в 19:00 по московскому времени.
- ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место чемпионата России.
- «Спартак» отстает на один балл.
- Во встрече первого круга команды поделили очки – 1:1.