Бистрович: «ЦСКА сильнее по сравнению с прошлым матчем против «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об ожиданиях перед дерби со «Спартаком».

«Нам нужно восстановиться после прошедшей игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби все будет как надо», – сказал хорватский полузащитник.

Матч состоится в субботу, шестого апреля, в 19:00 по московскому времени.