113 миллионов «Тоттенхэма» – мировой рекорд по заработку за сезон

«Тоттенхэм» опубликовал данные по заработку за сезон-2017/18.

Чистая прибыль лондонцев составила 113 миллионов фунтов. Это на семь больше, чем у «Ливерпуля» в тот же период. Показатель стал рекордным для всех клубов мира.

Издание Sky Sports выделило три главных причины заработка «шпор»:

1. Выступление на «Уэмбли» со средней ценой на билет в размере 71-го фунта. На «Уайт Харт Лэйн», где лондонцы играли 1899-го года по 2017-й, билет стоил в среднем 45 фунтов.

2. 53 миллиона вознаграждения от УЕФА за прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Премьер-лиги команда Маурисио Покеттино финишировала на третьем месте.

3. Рост коммерческого дохода с неназванной суммы до 109 миллионов.