113 миллионов «Тоттенхэма» – мировой рекорд по заработку за сезон

«Тоттенхэм» опубликовал данные по заработку за сезон-2017/18.
Чистая прибыль лондонцев составила 113 миллионов фунтов. Это на семь больше, чем у «Ливерпуля» в тот же период. Показатель стал рекордным для всех клубов мира.
Издание Sky Sports выделило три главных причины заработка «шпор»:
1. Выступление на «Уэмбли» со средней ценой на билет в размере 71-го фунта. На «Уайт Харт Лэйн», где лондонцы играли 1899-го года по 2017-й, билет стоил в среднем 45 фунтов.
2. 53 миллиона вознаграждения от УЕФА за прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Премьер-лиги команда Маурисио Покеттино финишировала на третьем месте.
3. Рост коммерческого дохода с неназванной суммы до 109 миллионов.
- В матче 31-го тура чемпионата с «Кристал Пэлас» (2:0) команда дебютировала на новом стадионе. Строительство «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» вместимостью 62 тысячи началось в 2015 году. Клуб стал первым в истории Премьер-лиги, сыгравшим на трех домашних стадионах.
- За 6 туров до конца сезона «Тоттенхэм» занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 15 очков, от «Манчестер Сити» – на 16.
- Соперником по 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Сити». Матчи состоятся 9-го и 17-го апреля.