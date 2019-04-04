Каррера: «В «Спартаке» никогда не думал о взлетах и падениях. Смотреть вперед – часть профессии тренера»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о работе в российской клубе.

Он тренировал красно-белых с августа 2015 по октябрь 2018 года.

– Что в плане эмоций значит для итальянца выиграть чемпионат России?

– Всегда было приятно работать в других странах и показывать уровень итальянских тренеров. Это основное удовольствие.

– Казалось ли вам в какой-то момент, что нужно сдаться?

– В первом сезоне была гонка, хотелось добиться результата. Желания сдаться не было, несмотря на все взлеты и падения. О них я даже не думал. Это часть профессии – всегда смотреть вперед и видеть позитив.