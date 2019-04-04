Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Каррера: «В «Спартаке» никогда не думал о взлетах и падениях. Смотреть вперед – часть профессии тренера»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о работе в российской клубе.

    Он тренировал красно-белых с августа 2015 по октябрь 2018 года.

    – Что в плане эмоций значит для итальянца выиграть чемпионат России?

    – Всегда было приятно работать в других странах и показывать уровень итальянских тренеров. Это основное удовольствие.

    – Казалось ли вам в какой-то момент, что нужно сдаться?

    – В первом сезоне была гонка, хотелось добиться результата. Желания сдаться не было, несмотря на все взлеты и падения. О них я даже не думал. Это часть профессии – всегда смотреть вперед и видеть позитив.

    • Итальянец выиграл с красно-белыми чемпионат России-2017 впервые за 16 лет.
    • Каррера возвращался в Москву в марте. Подробнее – в материале «Бомбардира».

    Источник: Ci Siamo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru