Адвокат Кокорина: «Вес Саши не изменился – 82 килограмма»

а вот и нет Стаканова сама себе врёшь или не в курсе и это не какой то там ракурс по прибытии был 77 так что 5 кила торта нажил на личико
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о его форме в СИЗО.
«С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент.
Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра.
В суд была представлена медкарта Саши. Вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», – сказала Стукалова.
- По статьям «Побои» и «Хулиганство» также проходят полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля и до 25-го сентября.
- По словам адвоката Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
- 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».