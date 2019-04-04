Адвокат Кокорина: «Вес Саши не изменился – 82 килограмма»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о его форме в СИЗО.

«С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент.

Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра.

В суд была представлена медкарта Саши. Вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», – сказала Стукалова.