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    Адвокат Кокорина: «Вес Саши не изменился – 82 килограмма»

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о его форме в СИЗО.

    «С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент.

    Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра.

    В суд была представлена медкарта Саши. Вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», – сказала Стукалова.

    • По статьям «Побои» и «Хулиганство» также проходят полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля, позже – до 8 апреля и до 25-го сентября.
    • По словам адвоката Ромашова, после процедуры электрофореза в СИЗО у Кокорина онемела нога.
    • 18 марта адвокат сказал, что следователь не дал разрешения на визит врачей «Зенита».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +30114

      Полная Канистра 9 минут назад

      а вот и нет Стаканова сама себе врёшь или не в курсе и это не какой то там ракурс по прибытии был 77 так что 5 кила торта нажил на личико

      1
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      Рейтинг: +679

      SarJr 14 минут назад

      кажись многовато для футболиста с ростом всего 183

      0
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      Рейтинг: +5275

      a-rakhmatov 21 минуту назад

      Тюремная баланда пошла на пользу...))

      0
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      Рейтинг: +5439

      ufos73 38 минут назад

      Пора уже писать экс-футболист, и не говорите, что карьеру ему загубило правосудие, картеру он сам прос*ал уже давно...

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      Рейтинг: +3481

      3a zenit 41 минуту назад

      норм так буликов покушал)

      0
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      Рейтинг: +1163

      Бабушка Зильзиля 43 минуты назад

      Значит стул нормальный!

      0
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      Рейтинг: +66150

      Рубик Докоян 44 минуты назад

      У него боевой вес был 74-75 кг. А теперь 82 кг---не изменился... )))

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      Рейтинг: +6262

      alex1951 > Рубик Докоян 35 минут назад

      Привет Рубик ,как ты?
      Полагаю ,раз шутишь ,значит все нормалек..
      не пропадай.
      А что вес? Ему в турме не бои вести )))
      Как там еще говорят - хорошего человека ,должно быть много))

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      Рейтинг: -30671

      ZSB 44 минуты назад

      СИЗО идёт на пользу! Форму держит!!! Надо продлевать и дальше!!!

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      Рейтинг: +6262

      alex1951 > ZSB 18 минут назад

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      Рейтинг: +6262

      alex1951 53 минуты назад

      Курносый акклиматизировался.Старая истина получила подтверждение: человек ко всему привыкает.... вспоминается Папанов фразой из фильма ,,...твой дом турма,,))))

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