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    Рианчо: «Вернуть Глушакова в первую команду «Спартака» было ошибкой»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признал, что поступил неверно, вернув в первую команду красно-белых полузащитника Дениса Глушакова.

    Осенью 2018 года между футболистом и главным тренером красно-белых Массимо Каррерой произошел конфликт, в результате которого россиянин был переведен в дубль. В октябре москвичи отправили Карреру в отставку, а заменивший его Рианчо вернул Глушакова в состав.

    «Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», получал приглашения в сборную. Это конкурентоспособный футболист, с характером победителя, но не более того. Не определяющий.

    Есть игроки, фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме. Такие как Месси. Глушаков же – всего лишь хороший футболист среди множества хороших футболистов, которые есть в «Спартаке».

    Было ли ошибкой с моей стороны вернуть Глушакова в первую команду? Считаю, что да. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался оказать помощь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями болельщиков», – сказал Рианчо в интервью программе Futbol Bajo Cero.

    • Рианчо исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 22 октября по 11 ноября 2018 года.
    • Глушаков в этом сезоне провел за красно-белых 21 матч и забил три гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1313

      giluxa1963 22 минуты назад

      ливанул маслица в огонь

      1
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      Рейтинг: +2922

      порт 30 минут назад

      А на тот момент наверное хотелось зализать руководителя "ромашки". Жизнь то одна.

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