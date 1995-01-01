Рианчо: «Вернуть Глушакова в первую команду «Спартака» было ошибкой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признал, что поступил неверно, вернув в первую команду красно-белых полузащитника Дениса Глушакова.

Осенью 2018 года между футболистом и главным тренером красно-белых Массимо Каррерой произошел конфликт, в результате которого россиянин был переведен в дубль. В октябре москвичи отправили Карреру в отставку, а заменивший его Рианчо вернул Глушакова в состав.

«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», получал приглашения в сборную. Это конкурентоспособный футболист, с характером победителя, но не более того. Не определяющий.

Есть игроки, фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме. Такие как Месси. Глушаков же – всего лишь хороший футболист среди множества хороших футболистов, которые есть в «Спартаке».

Было ли ошибкой с моей стороны вернуть Глушакова в первую команду? Считаю, что да. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался оказать помощь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями болельщиков», – сказал Рианчо в интервью программе Futbol Bajo Cero.