В Сочи создано футбольное поле из переработанных пивных стаканов

Сегодня в Сочи, 4 апреля, официальный спонсор ЧМ-2018 компания BUD представила футбольное поле, сделанное из переработанных пластиковых стаканов.

Размер BUD ReCup Arena составляет 65 на 42 метра. Для ее создания использовалось более 50 тысяч стаканов, которые были собраны на стадионах и фестивалях фанатов после окончания чемпионата мира.

Открытие площадки в числе прочих посетил экс-защитник сборной Италии, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци.

За время ЧМ-2018 в общей сложности было использовано более 3,2 миллиона пивных стаканов, специально изготовленных BUD для турнира. 50 тысяч из них были собраны, измельчены и гранулированы. Из полученных гранул были произведены специальные нити. Получившийся материал стал основой для нового футбольного поля.