Агент: «Летом «Спартак» искал в Африке форварда формата Лукаку. В итоге клуб его нашел»

Спортивный директор футбольного агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что «Спартак» работает на трансферном рынке Африки в поисках молодых перспективных футболистов.

«Летом нам приходила заявка: искали центрального нападающего формата Лукаку и мощного опорника. Обоих из Африки. Наши кандидатуры по уровню не подходили, поэтому агентство не стало их предлагать «Спартаку».

В итоге сеть красно-белых нашла нужного игрока и привезла в систему клуба [сенегальский форвард Тьерно Тиуб. Рост – 194 см, вес – 91 кг]. Многие ругают селекцию «Спартака», но я могу их только похвалить, она работает на очень приличном уровне.

Нимели, Самбу и Сакала – первый заход «Спартака» в этом направлении. Сейчас – второй. Эта идея засела в голову президенту клуба, и он решил от нее не отказываться», – сказал Петрович.