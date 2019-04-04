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    Зидан – о поражении от «Валенсии»: «Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 30-го тура Примеры против «Валенсии» (1:2).

    «Мы хорошо сыграли, но не смогли забить первыми. Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков. Они старались. Единственное, нам не хватало уверенности. Проигрывать всегда неприятно. Тяжелый момент. Но нам уже нужно думать о следующем матче», – приводит слова Зидана Marca.

    • После этого поражения «Реал» отстал от лидирующей «Барселоны» на 13 очков.
    • В следующем туре мадридцы дома примут «Эйбар». Матч состоится 6 апреля.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2627

      Агасфер 4 минуты назад

      "Реал" сейчас похож на "гоп со смыком"-
      вам Перес чуть попозже объяснит,-
      обули,как последнего таджика,
      но так,что Зинеддина не мутит!

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    • ...
      Рейтинг: +2067

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Хуже игрока , чем Асенсио-я не припомню в Реале ! Зидан -гони его по дальше !

      0
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      Рейтинг: +66029

      Рубик Докоян 1 час назад

      В футболе проигрывают не только команды, которые плохо играют...

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