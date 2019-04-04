Зидан – о поражении от «Валенсии»: «Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков»

"Реал" сейчас похож на "гоп со смыком"-
вам Перес чуть попозже объяснит,-
обули,как последнего таджика,
но так,что Зинеддина не мутит!
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 30-го тура Примеры против «Валенсии» (1:2).
«Мы хорошо сыграли, но не смогли забить первыми. Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков. Они старались. Единственное, нам не хватало уверенности. Проигрывать всегда неприятно. Тяжелый момент. Но нам уже нужно думать о следующем матче», – приводит слова Зидана Marca.
- После этого поражения «Реал» отстал от лидирующей «Барселоны» на 13 очков.
- В следующем туре мадридцы дома примут «Эйбар». Матч состоится 6 апреля.