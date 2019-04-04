Зидан – о поражении от «Валенсии»: «Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 30-го тура Примеры против «Валенсии» (1:2).

«Мы хорошо сыграли, но не смогли забить первыми. Ни в чем не могу упрекнуть своих игроков. Они старались. Единственное, нам не хватало уверенности. Проигрывать всегда неприятно. Тяжелый момент. Но нам уже нужно думать о следующем матче», – приводит слова Зидана Marca.