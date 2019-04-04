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    Кейлор Навас: «Если босс скажет уйти, то что тогда сделаешь. Но у меня действует контракт, и я хочу остаться в «Реале»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас высказался о своем игровом времени. В последнем матче «Реала» с «Валенсией» голкипер вышел в стартовом составе.

    «Я всегда буду показывать свой максимум и буду стараться убедить тренера, что могу играть. У меня действует контракт, и я хочу остаться здесь. Но мы посмотрим, как все сложится. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо закончить этот год. Чтобы защитить свою честь, мы должны выйти и победить в оставшихся матчах.

    Если босс скажет уйти, то что тогда сделаешь. Но у меня действует контракт с «Реалом», и мое настоящее связано с «Реалом», – сказал Навас.

    • Навас нерегулярно выходил на поле при бывшем главном тренере Сантьяго Солари.
    • Зидан после прихода в клуб сказал, что рассчитывает как на Наваса, так и на Тибо Куртуа.

    Источник: Marca

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