Покеттино: «Мы закрываем одну главу и открываем другую. Теперь мы должны коснуться славы, поднимая трофеи»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0). Это была первая официальная игра «Тоттенхэма» на новом стадионе.

«Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую, что это лучший стадион в мире, и я верю в это. Мы знали, что игра будет сложной. Мы не знали, как мы отреагируем, но играя так, как мы играли в первом тайме, мы должны были забить.

Я рад за Дэниэла Леви [президента клуба], потому что это фанатический проект. Я просвещаю ему победу.

Эмоции были невероятными с самого начала. Победа важна для нас. Сегодня мы коснулись славы. Теперь мы должны коснуться славы, поднимая трофеи. Сейчас старт новой главы. Мы закрываем одну главу, открываем другую и приносим победу болельщикам», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице с 64 очками.