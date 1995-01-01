Сарри – после разгрома «Брайтона»: «Нам нужны были перемены. Мы играли, как в первой части сезона»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:0).

«Мы показали хороший футбол. Не пропустили, был только момент на последней минуте. Мы очень хорошо сыграли и забили три великолепных гола.

В этом матче мы играли, как в первой части сезона.

«Челси» выглядел свежо? Я так думаю. После 50 матчей сложно играть каждые три дня. Нам нужны были перемены. Нам повезло, потому что Хадсон-Одои находится в хорошей форме. У Лофтус-Чика нет проблем со спиной впервые в этом сезоне. Жиру в хорошей форме. Нам повезло.

Каллум играл очень хорошо. Он сильно прибавил в этом сезоне. Он готов играть 90 минут в каждом важном матче. Единственная проблема – Рубен, у которого начинаются судороги после 75 минут. Я хотел убедиться, что с его спиной все хорошо», – сказал Сарри.