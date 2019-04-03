Адвокат Мамаева: «Основания изменить меру пресечения на менее строгую, конечно же, были»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о продлении срока ареста футболиста до 25 сентября.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Также в следственном изоляторе находятся Кирилл Кокорин (брат Александра Кокорина) и друг футболистов Александр Протасовицкий.

Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

3 апреля суд продлил арест до 25 сентября.

«Всегда рассчитывали на положительный итог. Но мы разочарованы. Все основания изменить меру пресечения на менее строгую, конечно же, были. Суд мог учесть доводы защиты и принять более взвешенное решение.

Павел говорил, что готов принять любое решение сегодня. Теперь будем готовиться к процессу по существу. Он начнется 9 апреля и будет проходить практически в ежедневном режиме.

Насчет шансов гадать бессмысленно и непродуктивно. Все, что необходимо сделать, мы предпримем. Все зафиксировано в материалах дела. На видео прекрасно видно, кто и какие действия совершал. Любому юристу не представляет особой сложности рассказать о квалификации этих действий.

Как объяснили продление? Суд сослался на тяжесть обвинения, которое надуманное и искусственно созданное. Мы изначально об этом говорили. Закон предусматривает меру пресечения до полугода. Хотя могли ограничиться месяцем или двумя. Но суд посчитал избрать максимальный срок.

Мы имели возможность подать ходатайство на этот срок. Но это не возымело действия. В действиях Мамаева нет хулиганства. Также нет причин приписывать ему побои из хулиганских побуждений. Нанесение здоровью вреда легкой степени тяжести не связано с лишением свободы.

Сколько времени потребуется на судопроизводство? Не могу сказать. Тут зависит от множества факторов. В первую очередь, будет ли обеспечена своевременная явка свидетелей по этому делу.

Если в ежедневном режиме, то полтора-два месяца. Этого должно быть достаточно. Все потерпевшие должны явиться в суд», – сказал Бушманов.

Это шок, но Кокорин и Мамаев будут в СИЗО еще полгода