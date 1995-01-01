Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

«Как мы и ожидали, сегодня было трудно. К сожалению, «Крылья» пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот.

В начале забивать должны были мы, но потом привезли себе пенальти. Потом счет сравняли, снова должны были забивать, но пропустили еще.

Возвращаться в игру после третьего мяча было трудно. Мы не заслужили такого поражения», – сказал Божович.