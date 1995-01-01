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    Божович – после матча с «Оренбургом»: «Мы не заслужили такого поражения»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

    «Как мы и ожидали, сегодня было трудно. К сожалению, «Крылья» пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот.

    В начале забивать должны были мы, но потом привезли себе пенальти. Потом счет сравняли, снова должны были забивать, но пропустили еще.

    Возвращаться в игру после третьего мяча было трудно. Мы не заслужили такого поражения», – сказал Божович.

    • «Крылья Советов» с 24 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.
    • «Оренбург» с 29 очками идет восьмым.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      FRZZ 40 минут назад

      Раз проиграли, значит заслужили поражение.

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