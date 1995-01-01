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    Зидан включил 19 игроков в заявку «Реала» на матч с «Валенсией». Среди них – вратарь «Кастильи» Моха

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой своей команды на матч 31-го тура Примеры против «Валенсии».

    Поскольку Тибо Куртуа по-прежнему травмирован, в состав включен вратарь «Кастильи» Моха Рамос, который может дебютировать за первую команду мадридцев.

    Полностью заявка выглядит так:

    Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

    Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

    Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

    Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

    • Матч «Валенсия» – «Реал» состоится сегодня. Начало – в 22:30 по московскому времени.
    • Перед очной игрой мадридцы находятся на третьем месте в турнирной таблице, а левантийцы – на седьмом.

    Источник: Официальный твиттер «Реала

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