Зидан включил 19 игроков в заявку «Реала» на матч с «Валенсией». Среди них – вратарь «Кастильи» Моха

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой своей команды на матч 31-го тура Примеры против «Валенсии».

Поскольку Тибо Куртуа по-прежнему травмирован, в состав включен вратарь «Кастильи» Моха Рамос, который может дебютировать за первую команду мадридцев.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.