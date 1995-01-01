«Спартак» может подписать двух игроков «Крузейро»

Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо рассказал об интересе московского «Спартака» к двум игрокам бразильской команды.

Сегодня было объявлено, что полузащитник «Спартака» Педро Роша на правах аренды перешел в «Крузейро». Срок соглашения – до конца 2019 года.

«У «Спартака» есть интерес к некоторым игрокам «Крузейро». Сейчас мы не можем называть имена. Пока все обсуждается только на словах, но представители «Спартака» наблюдают за прогрессом двух игроков нашей команды.

В декабре мы будем договариваться о продлении аренды Педро Роши на более длительный срок. Также не исключен вариант с полноценным переходом. В таком случае мы рассчитываем, что нам удастся включить в эту сделку кого-нибудь из наших футболистов», – сказал Машадо.