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    «Спартак» может подписать двух игроков «Крузейро»

    Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо рассказал об интересе московского «Спартака» к двум игрокам бразильской команды.

    Сегодня было объявлено, что полузащитник «Спартака» Педро Роша на правах аренды перешел в «Крузейро». Срок соглашения – до конца 2019 года.

    «У «Спартака» есть интерес к некоторым игрокам «Крузейро». Сейчас мы не можем называть имена. Пока все обсуждается только на словах, но представители «Спартака» наблюдают за прогрессом двух игроков нашей команды.

    В декабре мы будем договариваться о продлении аренды Педро Роши на более длительный срок. Также не исключен вариант с полноценным переходом. В таком случае мы рассчитываем, что нам удастся включить в эту сделку кого-нибудь из наших футболистов», – сказал Машадо.

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3245

      Спартач80 38 минут назад

      Рошей не наелись?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      klimovich 51 минуту назад

      Если без нашей доплаты, то хуже точно не станет.

      0
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      Рейтинг: +9

      cez88 57 минут назад

      Саня, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - bet-tennis.com

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      Рейтинг: +2313

      за 1 час назад

      на хутор пусть идут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1106

      PNZ1985 1 час назад

      оба, весеннее обострение поперло!

      2
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      Рейтинг: +18888

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Шило на мыло - нафиг нужно. Давайте лучше какого-нибудь молодого Пеле или Роналдиньо.

      1
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      Рейтинг: +2754

      александр п > gol_kak_sokol 12 минут назад

      Будь реалистом ,потенциальные пеле с 14 лет на карандаше у топ-клубов.А нам остаётся только аренда влашичей,либо надеяться что какой то очередной роша раскроется внезапно в 24 года.Да и не соображают наши скауты и тренеры ничего в молодых талантах.Жиркова,Зырянова,Широкова в упор не видели.Только в ЦСКА с этим порядок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      СПАРТАК1984 1 час назад

      вот только не надо нам очередных Педро Рош ...

      4
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      Рейтинг: +2481

      Добрый Бобер > СПАРТАК1984 59 минут назад

      Да нам никаких педрош не надо!

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