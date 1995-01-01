У болельщика «Балтики» во время матча случился инсульт на стадионе

еще бы, 0-1 проигрывать каким-то химкам и потом вырвать победу
Во время игры 29-го тура ФНЛ «Балтика» – «Химки» у одного из болельщиков калининградцев случился приступ инсульта.
Благодаря оперативно сработавшим службам, болельщикам и сотруднику клуба Андрею Клименкову пострадавшему Алексею Фролову успели оказать экстренную медицинскую помощь и быстро госпитализировать.
По словам врачей, Фролову повезло, что приступ случился во время матча.
Сейчас болельщик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
«Балтика» предоставила болельщику клубную ВИП-карту и фирменный шарф.
- Матч завершился победой хозяев (2:1).
- Голом отметился экс-нападающий «Рубина» и «Динамо» Владимир Дядюн.