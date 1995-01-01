У болельщика «Балтики» во время матча случился инсульт на стадионе

Во время игры 29-го тура ФНЛ «Балтика» – «Химки» у одного из болельщиков калининградцев случился приступ инсульта.

Благодаря оперативно сработавшим службам, болельщикам и сотруднику клуба Андрею Клименкову пострадавшему Алексею Фролову успели оказать экстренную медицинскую помощь и быстро госпитализировать.

По словам врачей, Фролову повезло, что приступ случился во время матча.

Сейчас болельщик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

«Балтика» предоставила болельщику клубную ВИП-карту и фирменный шарф.