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    У болельщика «Балтики» во время матча случился инсульт на стадионе

    Во время игры 29-го тура ФНЛ «Балтика»«Химки» у одного из болельщиков калининградцев случился приступ инсульта.

    Благодаря оперативно сработавшим службам, болельщикам и сотруднику клуба Андрею Клименкову пострадавшему Алексею Фролову успели оказать экстренную медицинскую помощь и быстро госпитализировать.

    По словам врачей, Фролову повезло, что приступ случился во время матча.

    Сейчас болельщик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

    «Балтика» предоставила болельщику клубную ВИП-карту и фирменный шарф.

    Источник: Официальный сайт «Балтики»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4752

      KLIM777 7 минут назад

      еще бы, 0-1 проигрывать каким-то химкам и потом вырвать победу

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