Гендиректор «Енисея»: «На собрании РПЛ живо обсуждали канал Z+. Не должно так быть, что одним можно, другим – нет»

"Пока всё просто обсуждаем, оцениваем...", и дальше будем всё просто обсуждать, оценивать..., пока что не видно желающих броситься на амбразуру этому режиму."""""
Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов по итогам общего собрания членов РПЛ рассказал, что на мероприятии обсуждался запуск «Зенитом» собственного канала – Z+. На нем транслировался матч зенитовцев против «Спартака» (1:1).
«Сегодня было живое обсуждение темы с Z+, но делать заявления об этом можно будет, когда будет полное понимание этого вопроса. У меня своe видение этой темы: аудитория у нас есть, но нужно лучше разобраться в этом вопросе. Пока всe просто обсуждаем, оцениваем.
Есть ли вероятность, что у всех клубов будет возможность показывать свои матчи? У каждого клуба есть право выбора, как развиваться, как беречь свою аудиторию. Если есть желание расти и развиваться, то нужно обязательно это делать. Конфликта интересов, когда кому-то показывать матчи можно, а другим — нет, быть не должно, все клубы — одинаковые участники движения», – считает Рубцов.
- Канал Z+ продолжит работу на матче «Локомотив» – «Зенит».
- Зенитовцы лидируют в РПЛ.
- «Енисей» замыкает турнирную таблицу.