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    Гендиректор «Енисея»: «На собрании РПЛ живо обсуждали канал Z+. Не должно так быть, что одним можно, другим – нет»

    Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов по итогам общего собрания членов РПЛ рассказал, что на мероприятии обсуждался запуск «Зенитом» собственного канала – Z+. На нем транслировался матч зенитовцев против «Спартака» (1:1).

    «Сегодня было живое обсуждение темы с Z+, но делать заявления об этом можно будет, когда будет полное понимание этого вопроса. У меня своe видение этой темы: аудитория у нас есть, но нужно лучше разобраться в этом вопросе. Пока всe просто обсуждаем, оцениваем.

    Есть ли вероятность, что у всех клубов будет возможность показывать свои матчи? У каждого клуба есть право выбора, как развиваться, как беречь свою аудиторию. Если есть желание расти и развиваться, то нужно обязательно это делать. Конфликта интересов, когда кому-то показывать матчи можно, а другим — нет, быть не должно, все клубы — одинаковые участники движения», – считает Рубцов.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2019 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12007

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Пока всё просто обсуждаем, оцениваем...", и дальше будем всё просто обсуждать, оценивать..., пока что не видно желающих броситься на амбразуру этому режиму."""""

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