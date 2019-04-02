Гендиректор «Енисея»: «На собрании РПЛ живо обсуждали канал Z+. Не должно так быть, что одним можно, другим – нет»

Генеральный директор «Енисея» Денис Рубцов по итогам общего собрания членов РПЛ рассказал, что на мероприятии обсуждался запуск «Зенитом» собственного канала – Z+. На нем транслировался матч зенитовцев против «Спартака» (1:1).

«Сегодня было живое обсуждение темы с Z+, но делать заявления об этом можно будет, когда будет полное понимание этого вопроса. У меня своe видение этой темы: аудитория у нас есть, но нужно лучше разобраться в этом вопросе. Пока всe просто обсуждаем, оцениваем.

Есть ли вероятность, что у всех клубов будет возможность показывать свои матчи? У каждого клуба есть право выбора, как развиваться, как беречь свою аудиторию. Если есть желание расти и развиваться, то нужно обязательно это делать. Конфликта интересов, когда кому-то показывать матчи можно, а другим — нет, быть не должно, все клубы — одинаковые участники движения», – считает Рубцов.