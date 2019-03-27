Медведев: «Следующий выпуск Z+ состоится в рамках игры «Локомотив» – «Зенит»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какое будущее ждет клубный канал Z+.

Дебютный эфир Z+ состоялся 17 марта во время игры 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1). Гостями передачи стали несколько известных личностей, в том числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Во время эфира приглашенные выражались нецензурными словами, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны болельщиков и футбольной общественности.

«31 марта выпуска Z+ с трансляцией матча «Зенит» – «Оренбург» не будет, но это не означает, что канал прекращает существование. Следующий выпуск и трансляция на платформе Z+ состоится в рамках игры «Зенита» против «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.

Это встреча с действующим чемпионом, к ней будет приковано повышенное внимание. У нас будет время, чтобы подготовить новую передачу с учетом всего того, что произошло во время первого выпуска.

Обычными трансляциями матчей на официальном сайте мы заниматься не собираемся. Смысл не в том, чтобы заместить телевещателей. Сейчас идет опробование не только творческих моделей, но и бизнес-концепции во взаимоотношениях с владельцами прав и всеми клубами, которые потенциально могут заниматься выпуском своих каналов и программ. Не хочется забегать вперед, но я более чем уверен, что следующий выпуск будет интересным и «запикивать» его не придется», – сказал Медведев.

Встреча «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.