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    Медведев: «Следующий выпуск Z+ состоится в рамках игры «Локомотив» – «Зенит»

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какое будущее ждет клубный канал Z+.

    Дебютный эфир Z+ состоялся 17 марта во время игры 20-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком» (1:1). Гостями передачи стали несколько известных личностей, в том числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Во время эфира приглашенные выражались нецензурными словами, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны болельщиков и футбольной общественности.

    «31 марта выпуска Z+ с трансляцией матча «Зенит» – «Оренбург» не будет, но это не означает, что канал прекращает существование. Следующий выпуск и трансляция на платформе Z+ состоится в рамках игры «Зенита» против «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.

    Это встреча с действующим чемпионом, к ней будет приковано повышенное внимание. У нас будет время, чтобы подготовить новую передачу с учетом всего того, что произошло во время первого выпуска.

    Обычными трансляциями матчей на официальном сайте мы заниматься не собираемся. Смысл не в том, чтобы заместить телевещателей. Сейчас идет опробование не только творческих моделей, но и бизнес-концепции во взаимоотношениях с владельцами прав и всеми клубами, которые потенциально могут заниматься выпуском своих каналов и программ. Не хочется забегать вперед, но я более чем уверен, что следующий выпуск будет интересным и «запикивать» его не придется», – сказал Медведев.

    Встреча «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +32698

      Project Бабангида 1 час назад

      а чё одного фиаско со шнурком оказалось мало....? кого же в этот раз пригласят отпускать унылые шутки аля " подросток с задержкой умственного развития " ?

      2
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      Рейтинг: +2057

      RotBerg > Project Бабангида 1 час назад

      Всегда сдаёшься после неудач?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 > RotBerg 1 час назад

      Да потому что он **** и чмо *********
      © Шнуров

      0
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      ...
      Рейтинг: +32698

      Project Бабангида > RotBerg 1 час назад

      нет конечно.... тут же лажаюсь ещё больше чем в первый.

      скажу тебе по секрету(только ты не обижайся) там формат изначально под идиотов заточен

      1
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      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну и пошли все *****, ******** *****. *** сосите и ***** ************.
      © Шнуров

      0
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      Рейтинг: +123

      Звезда запаса 1 час назад

      Переходите на следующий уровень - пригласите Джигурду.

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