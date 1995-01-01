Доннарумма и Пакета получили травмы в матче с «Удинезе»

«Милан» по ходу матча 30 тура Серии А против «Удинезе» (1:1) был вынужден поменять двух игроков из-за травм. Их получили вратарь Антонио Доннарумма и полузащитник Лукас Пакета.
Голкипера на 12 минуте сменил Пепе Рейна, а вместо Пакеты на 41 минуте на поле появился Самуэль Кастильехо. О характере повреждений станет известно позднее.
- Доннарумма в текущем сезоне Серии А не пропустил ни одного матча.
- Пакета в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провел 10 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Милан» в таблице идет четвертым.