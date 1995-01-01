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    Доннарумма и Пакета получили травмы в матче с «Удинезе»

    «Милан» по ходу матча 30 тура Серии А против «Удинезе» (1:1) был вынужден поменять двух игроков из-за травм. Их получили вратарь Антонио Доннарумма и полузащитник Лукас Пакета.

    Голкипера на 12 минуте сменил Пепе Рейна, а вместо Пакеты на 41 минуте на поле появился Самуэль Кастильехо. О характере повреждений станет известно позднее.

    • Доннарумма в текущем сезоне Серии А не пропустил ни одного матча.
    • Пакета в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провел 10 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Милан» в таблице идет четвертым.

    Источник: Бомбардир.ру

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