Агент: «Ищем для Роши новый клуб»

Поиски зашли в тупик... На флажке за него не дадут тех денег, чтобы отбить его трансфер в Спартак. Обычно пытаются наиграть игрока, дать ему игровую практику и продать. Лавочника продать за приличные деньги, тем более из нашего чемпионата очень тяжело.
Нападающий «Спартака» Педро Роша вскоре может покинуть клуб. Агент футболиста Хэмилтон Бернард рассказал, что идут поиски нового работодателя для бразильца.
«Мы пытаемся подобрать Роше клуб. Информация о трансфере в «Сан-Паулу» – слухи», – сообщил представитель южноамериканского форварда.
- В текущем сезоне Роша сыграл пять матчей, результативными действиями не отметился.
- «Спартак» приобрел бразильца летом 2017 года за более чем 10 миллионов евро.
- Всего в РПЛ Роша сыграл в 12 встречах, забил один гол.