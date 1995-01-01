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    Гвардиола: «Сказал «дерьмо», когда «Ливерпуль» забил победный гол «Тоттенхэму»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 32-го тура АПЛ. Решающий гол манкунианцы забили на 90-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник Тоби Алдервейрелд после ошибки голкипера Уго Льориса.

    «Что я почувствовал, когда Льорис совершил ошибку на последней минуте, позволив «Ливерпулю» победить? Моей немедленной реакцией было «дерьмо». Но через пять минут я вновь стал с нетерпением ожидать.

    Никто не говорил, что это будет легко. Мы знали это, я знал это.

    Это лучший вызов. Это невероятная команда [«Ливерпуль»] в плане соперничества. Вчера я видел, как играет «Арсенал» [лондонцы победили «Ньюкасл» – 2:0]. У них есть невероятный тренер Унаи Эмери, и все в волнении от того, что нам придется пережить в течение следующих нескольких недель.

    Потрясающе воспользоваться данной возможностью. Главная цель [в игре против «Кардиффа»] – вернуться на вершину таблицы за шесть туров до конца сезона», – сказал Гвардиола.

    • После 32-х туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на два очка (в активе у «горожан» на одну игру меньше).
    • Встреча «Сити» – «Кардифф» пройдет в среду и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4733

      mihail200606 19 минут назад

      Я ещё хуже говорил, когда ливер упустил возможность оторваться от сити на 7очков в прошлом году...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11991

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Вряд ли это была ошибка Льориса, скорее несчастный случай. """"""

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