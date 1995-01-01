Гвардиола: «Сказал «дерьмо», когда «Ливерпуль» забил победный гол «Тоттенхэму»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей реакции на победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 32-го тура АПЛ. Решающий гол манкунианцы забили на 90-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник Тоби Алдервейрелд после ошибки голкипера Уго Льориса.

«Что я почувствовал, когда Льорис совершил ошибку на последней минуте, позволив «Ливерпулю» победить? Моей немедленной реакцией было «дерьмо». Но через пять минут я вновь стал с нетерпением ожидать.

Никто не говорил, что это будет легко. Мы знали это, я знал это.

Это лучший вызов. Это невероятная команда [«Ливерпуль»] в плане соперничества. Вчера я видел, как играет «Арсенал» [лондонцы победили «Ньюкасл» – 2:0]. У них есть невероятный тренер Унаи Эмери, и все в волнении от того, что нам придется пережить в течение следующих нескольких недель.

Потрясающе воспользоваться данной возможностью. Главная цель [в игре против «Кардиффа»] – вернуться на вершину таблицы за шесть туров до конца сезона», – сказал Гвардиола.