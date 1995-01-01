«БИЗНЕС Online»: Глушаков не испытывал проблем с шеей в матче с «Ахматом»

Портал «БИЗНЕС Online» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

В воскресенье «Матч ТВ» сообщил, что в течение все предыдущей недели полузащитник испытывал боли из-за защемления шеи. По этой причине футболист принимал антибиотики и пропустил несколько тренировок. Также утверждалось, что Глушаков ощущал дискомфорт во время встречи 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1), из-за которого ему потребовалось вмешательство клубных врачей.

По данным «БИЗНЕС Online», хавбек на самом деле пожаловался на неприятные ощущения в области шеи после игры с «Зенитом» (1:1, 17 марта). Тем не менее, он провел индивидуальную восстановительную тренировку и уже на следующий день возобновил работу в общей группе, тренируясь без ограничений. В настоящее время полузащитник чувствует себя хорошо.