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    «БИЗНЕС Online»: Глушаков не испытывал проблем с шеей в матче с «Ахматом»

    Портал «БИЗНЕС Online» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

    В воскресенье «Матч ТВ» сообщил, что в течение все предыдущей недели полузащитник испытывал боли из-за защемления шеи. По этой причине футболист принимал антибиотики и пропустил несколько тренировок. Также утверждалось, что Глушаков ощущал дискомфорт во время встречи 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1), из-за которого ему потребовалось вмешательство клубных врачей.

    По данным «БИЗНЕС Online», хавбек на самом деле пожаловался на неприятные ощущения в области шеи после игры с «Зенитом» (1:1, 17 марта). Тем не менее, он провел индивидуальную восстановительную тренировку и уже на следующий день возобновил работу в общей группе, тренируясь без ограничений. В настоящее время полузащитник чувствует себя хорошо.

    • В матче с «Ахматом» Глушаков отметился голом.
    • В текущем сезоне 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 встречу и записал на свой счет три мяча.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1636

      maygli 21 минуту назад

      Сами написали, сами опровергли... в общем работу провели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4003

      vka1970 33 минуты назад

      Переживала вся страна
      Как с мухи делали слона....))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18859

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Опасайся Бекао, может по шее врезать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3203

      APchelov 1 час назад

      Скоро будем в курсе всего. Сколько синячков и царапинок...

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      Рейтинг: +1636

      maygli > APchelov 22 минуты назад

      ;-))))

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      Рейтинг: +11991

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Провёл индивидуальную восстановительную тренировку в Сандунах, и жизнь наладилась.

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