«Матч ТВ»: Глушаков неделю провел на антибиотиках из-за болей в шее

Капитан «Спартака» Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем.

По информации «Матч ТВ», в течение этой неделе полузащитник принимал антибиотики из-за защемления шеи. По этой причине футболист пропустил несколько тренировок при подготовке к матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).

Боли продолжали тревожить хавбека и в течение игры с грозненцами, пока не вмешался медицинский штаб красно-белых.