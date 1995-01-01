«Матч ТВ»: Глушаков неделю провел на антибиотиках из-за болей в шее

Матч Тв пиарит этого так сказать футболиста ! А то , что слил с гоп компанией Карреру-НЕ ПИШЕТ этот Матч тв !
Капитан «Спартака» Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем.
По информации «Матч ТВ», в течение этой неделе полузащитник принимал антибиотики из-за защемления шеи. По этой причине футболист пропустил несколько тренировок при подготовке к матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).
Боли продолжали тревожить хавбека и в течение игры с грозненцами, пока не вмешался медицинский штаб красно-белых.
- В данный момент Глушаков продолжает пить антибиотики, так как боль в шее до конца еще не прошла.
- В этом сезоне полузащитник провел за «Спартак» 21 матч и забил три гола.