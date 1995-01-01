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    «Матч ТВ»: Глушаков неделю провел на антибиотиках из-за болей в шее

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем.

    По информации «Матч ТВ», в течение этой неделе полузащитник принимал антибиотики из-за защемления шеи. По этой причине футболист пропустил несколько тренировок при подготовке к матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).

    Боли продолжали тревожить хавбека и в течение игры с грозненцами, пока не вмешался медицинский штаб красно-белых.

    • В данный момент Глушаков продолжает пить антибиотики, так как боль в шее до конца еще не прошла.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Спартак» 21 матч и забил три гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2051

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Матч Тв пиарит этого так сказать футболиста ! А то , что слил с гоп компанией Карреру-НЕ ПИШЕТ этот Матч тв !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65285

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Хоть эти глупости не пишите здесь "знахари". Это когда у вас будут головные боли пейте антибиотики, вместо анальгетиков. А если у него межпозвоночная грыжа в шейном отделе позвоночника, то там другие методы лечения и восстановления игрока.

      4
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      Рейтинг: -212

      SuperPAV9 > Рубик Докоян 10 минут назад

      Про роналду же пишут же всякую херню

      0
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      Рейтинг: +2051

      САДЫЧОК > SuperPAV9 3 минуты назад

      Сравнил зад с головой !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1898

      paracetamol 53 минуты назад

      Этим делом допинг прикрывают.

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