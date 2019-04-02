Роналду: «Зидан знает, как грамотно управлять командой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в документальном фильме RMC Sport охарактеризовал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана как грамотного специалиста, знающего толк в управлении командой.

«Я думаю, что Зидан знает, как грамотно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все футболисты хотели бы играть как можно больше. Но он знает, как работать мудро и задействовать всех игроков», – сказал Роналду.