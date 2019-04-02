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    Роналду: «Зидан знает, как грамотно управлять командой»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в документальном фильме RMC Sport охарактеризовал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана как грамотного специалиста, знающего толк в управлении командой.

    «Я думаю, что Зидан знает, как грамотно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все футболисты хотели бы играть как можно больше. Но он знает, как работать мудро и задействовать всех игроков», – сказал Роналду.

    • Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • В течение этого периода мадридцы выиграли Примеру и трижды победили в Лиге чемпионов.

    Источник: El Espaňol

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Зинедин сказал что всё будет чётко, так тому и быть.

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