Роналду: «Зидан знает, как грамотно управлять командой»

Зинедин сказал что всё будет чётко, так тому и быть.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в документальном фильме RMC Sport охарактеризовал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана как грамотного специалиста, знающего толк в управлении командой.
«Я думаю, что Зидан знает, как грамотно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все футболисты хотели бы играть как можно больше. Но он знает, как работать мудро и задействовать всех игроков», – сказал Роналду.
- Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с января 2016-го по июнь 2018 года.
- В течение этого периода мадридцы выиграли Примеру и трижды победили в Лиге чемпионов.