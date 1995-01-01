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    Эмери: «Арсеналу» будет сложно удержаться на третьем месте»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    «Нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.

    Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов – «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Они тоже будут бороться до конца», – заявил Унаи.

    • «Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места на третье в турнирной таблице АПЛ.
    • У «МЮ» и «Тоттенхэма» по 61 очку.

    Источник: BBC

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4

      denissilin 25 минут назад

      тeпeрь что бы пoхудeть, убрaть живoт и нaкачать прeсс не нужнo изнурять сeбя диeтaми и спoртзалoм. Сaм лично опробовaл этот метод и уверяю что он действительнo рaбoтaет, я вот за 2 нeдeли убрал пивной живoт и пoдкачaл прeсс, а жeна скинула пaру кг. Это рeальнo сaмый лeнивый и дeшeвый спосoб сдeлать вaшe тeлo красивым. Вoт сaми почитaйтe ---- https://piar.life/meblog

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      Рейтинг: +234

      Tyler_Stark 38 минут назад

      По большому счету можно споткнуться на Эвертоне, Волках и Лисах. Остальных просто обязаны побеждать

      0
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      Рейтинг: +65553

      Рубик Докоян 45 минут назад

      Нужно попадать в заветную четвёрку АПЛ или выиграть ЛЕ. Обе задачи трудные, но кто говорил, что будет легко в таких турнирах...

      2
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      Рейтинг: +328

      LMI 1 час назад

      А вы постарайтесь всем на зло

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