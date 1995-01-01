тeпeрь что бы пoхудeть, убрaть живoт и нaкачать прeсс не нужнo изнурять сeбя диeтaми и спoртзалoм. Сaм лично опробовaл этот метод и уверяю что он действительнo рaбoтaет, я вот за 2 нeдeли убрал пивной живoт и пoдкачaл прeсс, а жeна скинула пaру кг. Это рeальнo сaмый лeнивый и дeшeвый спосoб сдeлать вaшe тeлo красивым. Вoт сaми почитaйтe ---- https://piar.life/meblog
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.
Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов – «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Они тоже будут бороться до конца», – заявил Унаи.
- «Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места на третье в турнирной таблице АПЛ.
- У «МЮ» и «Тоттенхэма» по 61 очку.