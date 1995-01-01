Эмери: «Арсеналу» будет сложно удержаться на третьем месте»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.

Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов – «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Они тоже будут бороться до конца», – заявил Унаи.