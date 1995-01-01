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    «Спорт-Экспресс»: матч «Спартак» – ЦСКА будет судить Безбородов или Левников

    РФС выбирает арбитра на матч 22-го тура РПЛ «Спартак»ЦСКА из двух кандидатур, сообщает «Спорт-Экспресс».

    На эту роль претендуют петербуржцы Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Еще одним кандидатом мог стать Виталий Мешков из Дмитрова, но он получил низкую оценку за работу на игре 21-го тура «Енисей»«Рубин» (1:1).

    Кандидатуры московских судьи на дерби не рассматриваются.

    Предположительно, бригада арбитров на игру красно-белых и армейцев будет утверждена завтра, 2 апреля.

    • Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от идущих четвертыми армейцев на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65463

      Рубик Докоян 15 минут назад

      Скорей всего Безбородова поставят.

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      Рейтинг: +1060

      Kollljan 36 минут назад

      О-о-о! Эти будут за Спартак свистеть. Готовьтесть, кони к поражению от судеек.

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