«Спорт-Экспресс»: матч «Спартак» – ЦСКА будет судить Безбородов или Левников

Скорей всего Безбородова поставят.
РФС выбирает арбитра на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА из двух кандидатур, сообщает «Спорт-Экспресс».
На эту роль претендуют петербуржцы Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Еще одним кандидатом мог стать Виталий Мешков из Дмитрова, но он получил низкую оценку за работу на игре 21-го тура «Енисей» – «Рубин» (1:1).
Кандидатуры московских судьи на дерби не рассматриваются.
Предположительно, бригада арбитров на игру красно-белых и армейцев будет утверждена завтра, 2 апреля.
- Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от идущих четвертыми армейцев на одно очко.