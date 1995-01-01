«Спорт-Экспресс»: матч «Спартак» – ЦСКА будет судить Безбородов или Левников

РФС выбирает арбитра на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА из двух кандидатур, сообщает «Спорт-Экспресс».

На эту роль претендуют петербуржцы Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Еще одним кандидатом мог стать Виталий Мешков из Дмитрова, но он получил низкую оценку за работу на игре 21-го тура «Енисей» – «Рубин» (1:1).

Кандидатуры московских судьи на дерби не рассматриваются.

Предположительно, бригада арбитров на игру красно-белых и армейцев будет утверждена завтра, 2 апреля.