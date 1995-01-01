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    Медведев: «Штрафной Ракицкого «Оренбургу» может претендовать на лучший гол в Европе на этой неделе»

    Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) во встрече 21-го тура РПЛ.

    Руководитель отметил гол защитника Ярослава Ракицкого, забитый прямым ударом со штрафного. Украинец перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года.

    «Это волевая победа не только потому, что отыгрались со счета 0:1, но и потому, что «Оренбург» показал остроатакующую игру. Но во втором тайме «Зенит» показал, что он в состоянии играть в давление, в атакующий футбол, очень цепко прессинговать.

    Конечно, исполнительское мастерство стоит отметить. Все голы красивые, и даже ошибка, которую допустил «Оренбург» при последнем голе, стала результатом давления. Ке нельзя назвать просто неудачей защиты. А вот штрафной Ракицкого, думаю, может претендовать на лучший гол в Европе на этой неделе.

    Игра Азмуна? Важно, как Сердар ощущает себя в команде, как он взаимодействует с другими игроками, как он взаимодействует с Артемом Дзюбой. Хоть Тема сегодня не забил, но как он тащил мяч, боролся до последнего. Это взаимодействие, это, что называется, химия, которая в команде работает. И я уверен, что скорость химических реакций будет нарастать», – сказал Медведев.

    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей «Локомотив» и «Краснодар» на шесть очков.
    • В 22-м туре сине-бело-голубые встретятся на выезде с железнодорожниками.

    Источник: ТАСС

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