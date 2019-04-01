Зидан: «Мы хотим закончить сезон хорошо, и мы это сделаем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Уэской» в матче 29-го тура Примеры.
«Матч получился безумным в хорошем смысле этого слова. Нам пришлось помучиться. Это заслуга соперника. Первый пропущенный гол – это наша ошибка. Но в целом мы провели хороший матч. Мы стараемся победить в каждой игре. Нужно было что-то изменить, поэтому вышел Мариано, и это сработало. Мы хотим закончить сезон хорошо, и мы это сделаем. Мотивация никуда не пропала, у каждого она своя», – сказал Зидан.
- «Реал» обыграл «Уэску» со счетом 3:2.
- Победный гол Карим Бензема забил на 89-й минуте.