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    Зидан: «Мы хотим закончить сезон хорошо, и мы это сделаем»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Уэской» в матче 29-го тура Примеры.

    «Матч получился безумным в хорошем смысле этого слова. Нам пришлось помучиться. Это заслуга соперника. Первый пропущенный гол – это наша ошибка. Но в целом мы провели хороший матч. Мы стараемся победить в каждой игре. Нужно было что-то изменить, поэтому вышел Мариано, и это сработало. Мы хотим закончить сезон хорошо, и мы это сделаем. Мотивация никуда не пропала, у каждого она своя», – сказал Зидан.

    • «Реал» обыграл «Уэску» со счетом 3:2.
    • Победный гол Карим Бензема забил на 89-й минуте.

    Источник: Marca

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