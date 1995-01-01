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    Бензема забил каждой команде Примеры, против которой играл. Одриосола назвал его лучшей девяткой мира

    «Реал» обыграл «Уэску» в матче 29-м туре чемпионата Испании – 3:2.

    Победный гол королевского клуба забил нападающий Карим Бензема на 89-й минуте.

    В девятом сезоне за сливочных 31-летний француз забил 34-й команде Примеры – каждой, против которых он играл. Суммарно у него 141 мяч в чемпионате.

    «Бензема – лучшая девятка мира, и он регулярно подтверждает это на поле. Мы очень рады, что в нашей команде есть такой игрок», – сказал защитник «Реала» Альваро Одриосола.

    • Бензема перешел в мадридский клуб в июле 2009 года из «Лиона» за 35 миллионов евро.
    • Он выиграл с командой 17 трофеев, включая 4 титула победителя Лиги чемпионов.
    • У главного тренера Зинедина Зидана 2-я победа после возвращения.

    Источник: OptaJose

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