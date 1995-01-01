Бензема забил каждой команде Примеры, против которой играл. Одриосола назвал его лучшей девяткой мира

«Реал» обыграл «Уэску» в матче 29-м туре чемпионата Испании – 3:2.

Победный гол королевского клуба забил нападающий Карим Бензема на 89-й минуте.

В девятом сезоне за сливочных 31-летний француз забил 34-й команде Примеры – каждой, против которых он играл. Суммарно у него 141 мяч в чемпионате.

«Бензема – лучшая девятка мира, и он регулярно подтверждает это на поле. Мы очень рады, что в нашей команде есть такой игрок», – сказал защитник «Реала» Альваро Одриосола.